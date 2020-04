ELK-Ausbau liegt auf Eis

Als idyllischer Wasserweg, mit der Ursprünglichkeit eines vergangenen Jahrhunderts – so stellt sich der Elbe-Lübeck-Kanal heute dar, wenn die Sportbootfahrer ihn als sichere Verbindung von der Ostsee über die Trave an den Piers und Docks und den berühmten sieben Kirchtürmen des Weltkulturgutes Lübeck vorbei, über sieben Schleusen und 62 Kilometer Länge bis nach Lauenburg und in die Elbe oder umgekehrt nutzen.

In der Sommersaison hauptsächlich von Wassersportlern genutzt und ganzjährig nur von wenigen, kleinen Frachtschiffen befahren, liegt der 120 Jahr alte Kanal heute in einer Art Dornröschenschlaf. Das freut die Sportbootfahrer, behindert aber die Frachtschifffahrt, die aufgrund des geringen Tiefgangs, der Größe der Schleusen, sowie der Höhe der Brückendurchfahrten in Bezug auf die Größe der Schiffe eingeschränkt ist.