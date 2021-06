Ems-Jade-Kanal: Keine Gebühren-Änderung

In den letzten Monaten herrschte im Umfeld dieser Kanäle Unsicherheit und tauchte die Frage auf, ob die Freizeitskipper nun für das Benutzen dieser Strecke eine Gebühr entrichten sollen? Der Landesverband Motorbootsport Niedersachsen (LMN) gab dazu bekannt:

Die schon viele Jahre alte und zurzeit noch bestehende Regelung hat nach wie vor Gültigkeit. Die Gebühren für die Sportschifffahrt werden pauschal von den betroffenen Institutionen (DMYV, DSV, SVN, anliegende Häfen, Tourismus, Gemeinden und Städte so wie Häfen in unmittelbarer Nachbarschaft) in einer Summe an den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) entrichtet. Federführend in dieser Abwicklung ist der Regionalverband Weser-Ems des Niedersächsischen Seglerverbandes.