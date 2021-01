Erdbeben in Kroatien: Rotes Kreuz bittet um Spenden

Das kroatische Rote Kreuz bittet um Spenden für die Menschen, die in dem von einem schweren Erdbeben erschütterten Gebiet rund um die kroatische Städte Petrinja und Sisak leben. Bei dem Beben, das am 29. Dezember 2020 mindestens sieben Menschenleben forderte, verloren zahlreiche Bewohner der Region ihr Hab und Gut, zahlreiche Häuser und die lokale Infrastruktur wurden schwer beschädigt oder komplett zerstört. Zahlreiche Nachbeben verursachten weitere Zerstörungen und versetzten die Bevölkerung in Angst und Schrecken.