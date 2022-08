Bei den betroffenen Buchten sind besonders beliebte Touristenstrände und Badebuchten rund um die Balearen-Inseln betroffen. Tagesgäste, die die Buchten mit Booten zum Baden anlaufen sind nicht selten verantwortlich für Zerstörungen der empfindlichen und ökologisch wertvollen Seegras-Wiesen durch die Ankergeschirre der Boote. Die Gebühr beträgt vier Euro für vier bis fünf Stunden für Boote, die in der Nähe der Posidonia-Gebiete festmachen oder ankern wollen. Zudem hat die PIB Bereiche um die Posidonia-Gebiete z.T. mit Bojen abgesperrt, um zu verhindern, dass kleine Boote die Strände oder andere Küstenbereiche erreichen. In diesem Monat hat das PIB jedoch auch einige Mooringsbojen an unkritischen Stellen verankert, an denen Boote nach Entrichtung der entsprechenden Gebühr festmachen können.

Zudem übernimmt die PIB ab diesem Jahr auch die Verwaltung der Ankerplätze, die gemäß den Bestimmungen über die Erhaltung der Posidonia-Seegraswiesen von 2018 eingerichtet wurden. Diese Bojenfelder wurden bisher von der Conselleria de Medi Ambient I Territori verwaltet. Die Reservierung für Aufenthalte von mehr als acht Stunden erfolgt über die von PortsIB eingerichtete Website.