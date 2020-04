Hollands Skipper weiter in Corona-Not

Die Grenze ist offen und Eigner dürfen – sofern die Häfen offen sind an Bord ihrer Boote. Aber Spaß kommt nicht auf. Cafés, Restaurants, Museen, Kinos und Theater sind geschlossen, Treffen mit mehr als drei Personen verboten.

Unterschiedliche Regeln in den Provinzen

Die speziellen Regelungen sind zudem unübersichtlich und unterscheiden sich je nach Provinz. Einige große Häfen am IJsselmeer und auf den Watteninseln sind für Externe geschlossen, andere sind weiterhin geöffnet. Sanitäreinrichtungen sind in allen Häfen geschlossen worden. Man darf das Boot teilweise bewegen und je nach Provinz auch übernachten. Brücken und Schleusen werden kaum bedient. Meistens gelten noch die Winterpläne, bei denen Brücken oder Schleusen nur nach vorheriger Anmeldung geöffnet werden. In Zeeland z.B. sind Übernachtungen jedoch nach wie vor verboten. Es wird aber gehofft, dass diese Regelung demnächst wieder aufgehoben wird.