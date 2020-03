Infos aus den Niederlanden 03/2020

Brücke erneuert

In den Wintermonaten wird die feste Brücke Franekerdijk-Welsrijp über die Franeker Vaart erneuert. Ende Februar soll die neue Brücke komplett fertig sein. Die Durchfahrtshöhe beträgt dann nicht mehr 2,40 m sondern 2,60 m. I.B.

Museumsschiff verlässt Hoorn

Wer das VOC-Museumsschiff Halve Maen noch in seinem derzeitigen Heimathafen in Hoorn am Ijsselmeer besichtigen möchte, hat bis Ende März Gelegenheit dazu. Dann verlässt das Schiff nach fünf Jahren die Westfriesische Gemeinde. Seinen neuen Liegeplatz erhält das einzige noch fahrende niederländische See-Monument aus dem 17. Jahrhundert im Delfshaven von Rotterdam. Dort steht es während der 400-Jahrfeier des Delfshaven im Mittelpunkt. I.B.