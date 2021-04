Infos von Insidern: Das Leda-Jümme Revier

Gemeinschaftlich haben alle Akteure in der Region dazu beigetragen, dass dieses schöne Revier dem Wassersport erhalten bleibt. Drei Klappbrücken und eine neue Schleuse wurden nun fertig gestellt und bilden das infrastrukturelle Zentrum des Reviers. Einige Planungs- und Bauzeit, enorme Investitionen und auch viele Schlagzeilen der lokalen Presse sind dabei die Leda runter geflossen, bis das Revier wieder voll befahrbar war. Doch die Anstrengungen haben sich gelohnt.

Der Barßeler Hafen Foto: Touristik GmbH Südliches Ostfriesland (TGSO)

Hinzu kommen zahlreiche Anlegemöglichkeiten mit Versorgung in Dreibrücken

am Elisabethfehnkanal und neue Wartedalben

vor den Klappbrücken Tobias- und Rabenbrücke auf dem Hauptfehnkanal in Richtung

Ost- und Westrhauderfehn.

Das Leda und Jümme ihren ganz eigenen

Reiz für Bootssportler/innen besitzen, stellt der niedersächsische

Landesverband eindrucksvoll dar. Die Skipper fahren langsam, reisen jedoch,

geschoben von der Tideströmung relativ schnell mit dem Strom. Das ganze Gebiet,

ausgenommen einiger Häfen, unterliegt den Gezeiten

und die versierten Skipper finden hier genau die Voraussetzungen, die es aufgrund

der Schleusen in vielen Revieren nicht mehr gibt.