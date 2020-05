Keine Corona-Lockerung in Baden-Württemberg: IWGB protestiert

„Die Internationale Wassersportgemeinschaft Bodensee e.V. als Fachverband für Wassersport und Umwelt ist zutiefst, über die in der Pressekonferenz vom 30. April vorgestellten Lockerungen, enttäuscht…“ heißt es einleitend in dem Schreiben.

„Wir sprechen hier für alle Wassersportsparten, und vertreten die fundierte Meinung, die auch durch Fakten belegbar sind, dass eine Infektionskette durch den Betrieb von Häfen, sprich Nutzung der an den Stegen liegenden Booten, ein verschwindend kleines Infektionsrisiko, im Verhältnis zu den von Ihnen am 30. April vorgestellten Lockerungen, darstellt. …“ so die IWGB und stellt dabei klar: „Die Unterstützung der Hafenbetreiber zur Einhaltung der notwendigen Maßnahmen und Regelung ist selbstverständlich.“

Sportboote im Hafen von Langenargen – wann sie wieder auslaufen dürfen, ist derzeit ungewiss. (Foto: C. Schneider)

Die IWGB wiederholt in Ihrem Schreiben, dass an den Baden-Württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann, die Ministerin für Kultur, Jugend und Sport, Frau Dr. Eisenmann und an die Mitglieder des Kabinetts adressiert ist, die Forderungen für eine Öffnung des Sportboot-Betriebs unter Einhaltung der Regeln und Auflagen, die von der Sportministerkonferenz beschlossen wurden.