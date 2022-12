Der Landesverband Motorbootsport Niedersachsen e.V. (LMN) bietet für die Bootssportler, die die Gezeitengewässer der Nordsee, insbesondere ihre Flussmündungen und das Wattenmeer befahren möchten, auch im kommenden Jahr wieder das „Praxistraining Wattenmeer an.

wo: theoretischer Teil: Sportschule Emsland in Sögel praktischer Teil: auf dem Schiff ab Neuharlingersiel

„Geführte Wattenmeerfahrten“

Für die Skipper, die ihre erste Fahrt mit eigenem Boot im Wattenmeer gerne in Begleitung ortskundiger Sportkameraden durchführen möchten, die sie mit ihrem Boot begleiten, bietet der LMN zwei geführte Fahrten zwischen Wilhelmshaven und Bremerhaven an.

Diese führen über zwei Wattenhochs, die Kaiserbalje und den Mittelpriel.

Wo: /wann: von Wilhelmshaven nach Bremerhaven am Di., 15.08.2023 ca. 10.00 Uhr und am Mo., 21.08.2023 ca. 13.30 Uhr von Bremerhaven nach Wilhelmshaven

Kosten: 42,00 € pro Boot und Fahrt

„Küsten-Konvoi 2023“ von Emden nach Bremerhaven

Nun, nachdem „Corona“ unsere Möglichkeiten, Boots-Konvois zu fahren, extrem eingeschränkt hatte, haben wir für 2023 etwas ganz Besonderes geplant. Es geht von der alten historisch bedeutenden Seehafenstadt Emden über den Ems-Jade-Kanal zur Marinestadt Wilhelmshaven, von dort aus nach Süden zum Fischereihafen Varel und anschließend nach Norden zum touristisch bedeutenden Nordseehafen Hooksiel. Sodann beginnt die letzte Distanz über die beiden Wattenhochs Kaiserbalje und Mittelpriel nach Bremerhaven. Hier nehmen wir an der Veranstaltung „Maritime Tage“ in Bremerhaven teil und haben mitten im Zentrum unseren Liegeplatz. Die Teilnehmerzahl des Konvois ist auf Grund der Liegemöglichkeiten begrenzt.

Interessenten können am kompletten Konvoi oder auch nur an den maritimen Tagen in Bremerhaven teilnehmen.

Kompletter Konvoi:

wann: von Sonntag, den 06.08.2023, 18.00 Uhr bis Montag, den 21.08.2023, ca. 11.00 Uhr

wo: von Emden über Wilhelmshaven, Varel, Hooksiel nach Bremerhaven.

Kosten: 70,00 €/Boot + 80,00 €/Person

„Maritime Tage“ Bremerhaven:

wann: von Mittwoch, den 16.08.2023, 11.00 Uhr bis Montag, den 21.08.2023, ca. 11.00 Uhr

wo: Im „Alten Hafen“ von Bremerhaven.

Kosten: 40,00 €/Person (inkl. Konvoi-Abend (Abendessen) u. 2 Brötchen p.P./Tag)

Geführte Bootstour durch das Leda- Jümme-Revier von Leer zum Küstenkanal

Für die Bootssportler, die einmal das Leda-Jümme-Gebiet befahren möchten, aber noch unsicher sind, bieten die ansässigen Vereine geführte Bootstouren auf Leda, Sagter Ems und dem Elisabethfehnkanal an.

wann: von Freitag, den 23. Juni 19.30 Uhr bis Sonntag, den 25. Juni 2023 ca. 14.30 Uhr mit Stopp in Barßel

wo: Von Leer nach Kamperfehn, unweit des Abzweigs des EFK in den KUK (Km 29,6 ).

Kosten: 5,00 €/Boot Meter Bootslänge + 10,00 €/Person (inkl. Grillabend und Liegekosten),

Anmeldung: Tel.: 04499 938911

Weitere detaillierte Informationen zum Praxistraining Wattenmeer, den geführten Wattenmeerfahrten sowie zum Küsten-Konvoi entnehmen Sie der Website des Landesverband Motorbootsport unter www.lm-n.de oder erhalten Sie unter Tel.: 05401-041.