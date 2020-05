Kroatien: Bootsbesitzer dürfen einreisen

Ausländische Staatsbürger, die per glaubhaftem Dokument (Internationaler Bootsschein / Seebrief/ Liegeplatz- oder Leasingvertrag o.ä.) nachweisen können, dass sie über Eigentum, wie eine Immobilie oder eben auch ein Boot in Kroatien verfügen, dürfen nach einer persönlichen Registrierung wieder nach Kroatien einreisen. Dasselbe gilt auch für Geschäftsreisende.

Das vermeldet unter anderem der in Kroatien gut vernetzte Technische Pannendienst zur See und Versicherer SeaHelp, und bezieht sich dabei auf die Aussagen des kroatischen Innenministers während der regulären Pressekonferenz des nationalen Katastrophenschutzes am Samstag den 9. Mai.