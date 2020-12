Kroatien: Negativer Corona-Test für Einreise erforderlich

Wer die Weihnachtstage an Bord seines Bootes in Kroatien verbringen möchte, muss seine Planungen anpassen. Laut einer Meldung des in Kroatien gut vernetzten nautischen Pannendienstes SeaHelp ist seit gestern (1. Dezember 2020) die Einreise nach Kroatien zumindest bis zum 15. Dezember nur noch gestattet, wenn ein negativer PCR-Test auf das Corona-Virus vorliegt, der nicht älter als 48 Stunden ist.