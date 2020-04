Marina Punat/ Kroatien: “Corona-Service” für Yachteigner

Ob am Steg im Wasser oder…

Die Überwachung der Yachten in Punat ist gewährleistet.

So ermöglicht es eine kostenlose Tablet- oder Smartphone-App den Dauerliegeplatz-Inhabern der Marina beispielsweise, auf die Kameras und die Infos der Wetterstation in der Marina zuzugreifen und die Marineros, die sich täglich um die Boote kümmern und deren Leinen, die Persenninge, Fender und den Zustand akribisch kontrollieren, in Echtzeit bei Ihrer Arbeit zuzusehen. Dabei können auch die Kameras eingesehen werden, die auf den Stegen und auf dem Gelände installiert sind. Auf der Website der Marina sind hingegen nur die Panorama-Kameras zu sehen.

Alles im Blick – Der Kontrollraum der Marina Punat (Foto: C. Schneider)

Zudem haben Dauergäste der Marina auch Anspruch auf kostenlose Sensoren zur Überwachung des Schiffes, zur Entdeckung von Wassereinbrüchen, einer Rauchentwicklung oder einem riskanten Temperaturanstieg. Die Marina in Punat ist weltweit Vorläufer bezüglich der Verwendung des integrierten Systems intelligenter Sensoren SENSE4BOAT, die sowohl Wassereinbrüche, Rauchentwicklungen und riskante Temperaturanstiege registrieren als auch den Zustand der Bordbatterien kontrollieren. Im Alarmfall erhält nicht nur der Bootseigner eine sofortige Information, sondern vor allem auch die Marina, deren Mitarbeiter in der Lage sind, Notfallmaßnahmen zum Schutz wertvoller Sachgüter zu ergreifen.