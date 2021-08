Mit der Motoryacht über den Atlantik

Korvet 50 XLR Callisto

Die neue Korvet50XLR (eXtra Long Range) startete am 3. Juli in Rotterdam. Nach rauer Fahrt und einem kurzen Zwischenstopp in Camaret-sur-mer in der Bretagne via Brighton kam die Yacht in Ponta Delgada auf den Azoren an. Nachdem sie in Horta aufgetankt hatte, machte sich die Callisto auf die Reise über den Atlantischen Ozean nach Bermuda, wo sie nach acht Tagen eintraf. Die letzte Etappe nach Nassau auf den Bahamas dauerte drei Tage, wo die Callisto dann am 8. August eintraf.

Die Korvet50XLR (eXtra Long Range) ähnelt der Korvet14CLR (Test in WasserSport 09/2017) mit Ausnahme der 2.000 Liter Zusatztreibstoff, die sie mit sich führt und die ihre Reichweite auf weit über 2.200Nm bei 10 Knoten erhöhen. Doch nicht etwas Dieselfässer an Deck erhöhten die Tankkapazität – die Treibstofftanks sind ein integraler Bestandteil des Rumpfes und befinden sich weit unter dem Schwerpunkt.