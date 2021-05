Modellregion Schlei: Warum nehmen so wenige Häfen teil?

Wer in diesen Tagen oder am bevorstehenden langen Himmelfahrtswochenende Urlaub in Deutschland machen möchte, kommt an Schleswig-Holstein nicht vorbei. Denn offiziell ist Urlaub derzeit nur im Norden möglich. Das Bundesland im Norden hat früh signalisiert, dass es den Tourismus unter kontrollierten Bedingungen anlaufen lassen möchte. Unter dem Begriff einer Modellregion sollten Konzepte erarbeitet und beim Land Schleswig-Holstein eingereicht werden. Die Region Schlei-Eckernförde machte den Anfang und öffnete sich am 19. April 2021 für den Tourismus. Die ersten Erfahrungen vor Ort sind positiv. Die Befürchtung, dass die Touristen zu einem Anstieg der Coronainfektionen führen würden, hat sich nicht bestätigt. Im Gegenteil: Seit dem 25. April ist der Inzidenzwert von 57 auf 37 gefallen. An der Schlei nehmen knapp 1.000 Ferienhäuser, 35 Hotels und 30 Campingplätze an dem Modellversuch teil. Das Feedback ist so positiv, dass eine Verlängerung über den 16. Mai hinaus beantragt werden soll. Ursprünglich sollte die Modellregion sich nur für vier Wochen öffnen.

Mit der Schlei nimmt natürlich auch ein beliebtes Wassersportrevier an dem Versuch teil. Während an der gesamten Ostseeküste das Motorbootfahren und Segeln stark eingeschränkt ist, Eigner in Mecklenburg-Vorpommern teilweise nicht zum Schiff dürfen, können an der Schlei auch wieder andere Häfen außer dem eigenen Heimathafen besucht werden. Oder etwa doch nicht? Denn bei einem Blick auf die teilnehmenden Häfen tritt schnell Ernüchterung ein. Vier Häfen nehmen an der Modellregion Schlei teil: Schleimünde, Lindaunis, Lindauhof und Fleckeby. Das ergibt zwar ein Netz von (fast) Schleswig bis zur Mündung, doch im Vergleich mit der Anzahl der teilnehmenden Campingplätze (30) bleibt auf dem Wasser noch reichlich Platz nach oben. Wie kann das sein?

Die Ostseefjord Schlei GmbH zeichnet sich für die Durchführung des Modellprojektes an der Schlei verantwortlich. Die Tourismus-Organisation erarbeitete das Konzept, reichte es beim Land Schleswig-Holstein und bekam schließlich den Zuschlag. Sportboothäfen waren und sind ganz klar Teil des Konzeptes. Wir fragten nach, warum die Sportboothäfen nur so zögerlich öffnen. Laut der Pressesprecherin der Ostseefjord Schlei GmbH, Andrea Simons, stellt sich der Nachweis des negativen Coronatests bei der Ankunft als größte Hürde dar: „Einige Häfen haben uns mitgeteilt, dass ein Problem der negative Coronatest bei der Ankunft sei. Direkt nach der Ankunft muss kontrolliert werden, ob dieser vorhanden ist.“ Und manchmal kämen Crews an, wenn der Hafenmeister nicht da ist. „Auf einem Campingplatz ist die Rezeption hingegen immer besetzt.“ Bei der Verlängerung des Modellprojektes nach Himmelfahrt soll es wohl Erleichterungen geben, aber der negative Coronatest, der bei der Ankunft nicht älter als 48 Stunden sein darf, bleibt wohl als Anforderung bestehen.