Montenegro hebt Quarantänepflicht für Jachten auf

Gute Nachrichten für alle, die die Adria per Boot bereisen: Die montenegrinische Regierung hat angesichts der Tatsache, dass es in Montenegro derzeit keine Fälle von COVID-19 gibt und in den letzten 28 Tagen keine neuen Fälle aufgetreten sind, weitere Lockerungsmaßnahmen für den Seeverkehr, insbesondere für internationale Ankünfte, eingeführt. Die Quarantäneplicht für Jachten entfällt damit ab sofort.