Natural Yachts an neuem Standort

Der neue Standort mit Blick auf das Kadoelermeer (Vollenhover Kanal am Repelweg 6, 8316 PV Marknesse – De Voorst) liegt strategisch günstig zentral in den Niederlanden und ist auch aus Deutschland gut erreichbar. Von De Voorst aus können potenzielle Kunden erste Erfahrungen mit emissionsfreien Antrieben auf dem Wasser sammeln, für Urlauber auf einem der vollelektrischen Boote gebucht haben, ist es nicht weit zu den friesischen Seen, IJsselmeer, Markermeer und Nationalpark Weerribben Wieden.

Vercharterer Natural Yachts ist umgezogen und hat sein Angebot erweitert. Bild: Natural Yachts

Flotte vergrößert

Die elektrische Charterflotte am neuen Standort wurde vergrößert: Neben Motorbooten bietet Natural Yachts nun auch elektrisch angetriebene Maxus-Segelboote an, darunter die Maxus Evo 24 Electric und die neue Maxus 34 Electric. Ein besonderes Erlebnis ist sicherlich eine Fahrt mit einem der X-Shore-Boote.

„Es ist Zeit für ein neues Kapitel: ein energieneutraler und nachhaltig gestalteter Standort mitten in der Natur, passend zu unseren Zero-Emission-Yachten und -Technologie. Wir freuen uns sehr, künftig mit unserem Team in dieser inspirierenden Umgebung zu arbeiten und unsere Innovationen weiterzuentwickeln“, sagt Jurjen Poorting, CEO von Natural Yachts and Electric Ship Facilities.

Die Boote von Natural Yachts sind rein elektrisch unterwegs – und zwar sowohl die Verkaufs- als auch die Charterboote

Electric Ship Facilities ist Spezialist für emissionsfreie Energiesysteme und für elektrisches Fahren auf dem Wasser – das Unternehmen stattet die Verkaufs- und Charter-Boote von Natural Yachts mit elektrischen Antriebs- und Energiesystemen aus, vertreibt daneben Brennstoffzellen- und Batterietechnologie.