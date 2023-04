Neue Befahrensverordnung Wattenmeer veröffentlicht

Noch ist nicht ganz klar, inwiefern die zahlreichen Stellungnahmen von Verbänden und Vereinen des Wassersports berücksichtigt wurden in der Novelle. Zudem muss noch geprüft werden, ob in den Anlagen die “richtigen” Gebiete und Routen im Watt aufgeführt sind. Die Durcharbeitung wird noch etwas dauern: Die koordinatenscharfe Auflistung der von der neuen Befahrensordnung betroffenen Gebiete ist 278 Seiten lang. Punktgenau sind in geografischer Länge und Breite Schutzgebiete und „Besondere Schutzgebiete“ aufgelistet.

Trockenfallen im Watt ist nach der neuen Befahrensverordnung nur noch an ganz wenigen Stellen erlaubt. Foto: Theo Kruse

Keine Korridorlösung

Was allerdings bereits feststeht: die Möglichkeit des Trockenfallens im Watt ist Vergangenheit. Das Bundesverkehrsministerium ist dem Kompromissvorschlag, Trockenfallen entlang von Fahrwassern – die so genannte Korridorlösung – nicht gefolgt. Damit ist das Trockenfallen ab sofort grundsätzlich verboten. Nur an ganz wenigen genau festgelegten Punkten – etwa im Osten Wangerooges – ist noch etwas möglich.