Neue Benzin-Tankstelle in Neuss

Benzin an einer Wassertankstelle in der Nähe der Düsseldorfer Marina bunkern zu können, darauf haben viele Hobbykapitäne schon seit langem sehnlichst gewartet. Jetzt ist das möglich – und zwar an der Einfahrt des Industriehafens Neuss, bei Rheinkilometer 740.