Niederlande: Exit aus dem Wassersport-Lockdown

In Friesland öffnen Brücken und Schleusen seit dem 1. Mai wieder wie gewohnt. Und auch Zeeland hob das Übernachtungsverbot wieder auf. Wenn auch unter Auflagen. So muss das Boot über eigene sanitäre Einrichtungen verfügen, da die WC- und Waschräume weiterhin geschlossen bleiben. In den Niederlanden darf Schwarzwasser nicht in das Wasser geleitet werden. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass theoretisch nur auf Booten mit Fäkalientank eine Übernachtung erlaubt ist. Außerdem dürfen nur Personen aus der eigenen Familie/ bzw. em eigenen Hausstand auf dem Boot nächtigen.

In den Niederlanden gelten auch weiterhin Hygienemaßnahmen, wie beispielsweise mindestens 1,5 Meter Abstand untereinander. Die Hafenbetreiber bitten ihre Liegeplatzinhaber daher, auf den Stegen genug Platz zu lassen. Personen, die den Steg verlassen, haben hier „Wegerecht“.