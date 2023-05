Eintauchen in die Seegraswiese

Ozean-Erlebnis-Camp von Salzwasser e.V.

Spielerisch die Bedeutung von Meeres- und Küstenschutz lernen: Der Hamburger Verein Salzwasser bietet vom 16. bis 20. August 2023 ein Ozean-Erlebnis-Camp für Kinder und Jugendliche in Schönberg in Schleswig-Holstein an.