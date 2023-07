SBV-Mitglieder engagieren sich im Tierschutz

Um die Situation zu verbessern, haben sich Regina und Hubert Vincon mit der Tierschutzorganisation ANA aus Hannover zusammengetan. Sie haben ein verfallenes Haus mit 250 Olivenbäumen ca. 25 km von Sibenik entfernt gekauft und renovieren es derzeit, um eine Tierschutz-Farm einzurichten. Die Farm wird zwei Wohnungen für Tierbetreuer, einfache Häuschen für Volontäre und Erntehelfer, einen Behandlungsraum für die Tiere, eine Quarantänestation und Katzenhäuser umfassen. Die geretteten Katzen sollen geimpft, gechipt und kastriert werden, bevor sie entweder vermittelt oder zurück an ihren Fundort gebracht werden. Die Organisation möchten auch Welpen und ihre Mutterhündinnen aufnehmen, um sie an Katzen und Menschen zu gewöhnen und zu sozialisieren. Die Eröffnung ist für den September 2023 geplant.

Engagiert sich für herrenlose Tiere in Kroatien: Regina Vincon

Die Tierschützer versorgen die herrenlosen Katzen, um das Tier-Leid zu lindern und kastrieren sie, um die ungehinderte Vermehrung zu verhindern.

Private Finanzierung

Die Finanzierung der Farm erfolgt neben Spenden auch durch den Verkauf von Olivenöl. Die beiden Motorbootfahrer hoffen, Schulen für ihr Projekt zu gewinnen und Schulausflüge zur Farm zu ermöglichen, um Kindern den Umgang mit Tieren und der Natur näherzubringen. Patenschaften für die Tiere sind ebenfalls willkommen.

Spenden notwendig und Pläne für die Zukunft

Obwohl das Ehepaar, das ein Abbruch- und Erdbauunternehmen in Pforzheim führt, die baulichen Maßnahmen privat finanzieren, benötigen sie Unterstützung für den laufenden Betrieb und die tierärztlichen Kosten. Von den Behörden und Offiziellen vor Ort erfahren sie leider keine Unterstützung. Zusammen mit einigen einheimischen Frauen, die bei der Kastration und Fütterung der Tiere helfen, arbeiten sie daher weitestgehend auf sich allein gestellt und unter Einsatz privater Ressourcen daran, das Leid der Straßentiere zu lindern. Das Ehepaar und ihre ehrenamtlichen Helfer hoffen auf eine erfolgreiche Eröffnung der Farm und sind auf Unterstützung von Paten und Spendern angewiesen, um weiterhin Straßentieren in Kroatien helfen zu können. Später ist geplant, ein Fahrzeug, z.B. einen gebrauchten Notarztwagen, zu erwerben und so auszubauen, dass Tiere in den Dörfern vor Ort behandelt werden können.