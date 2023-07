Skippertreffen und Sternfahrt Dausenau an der Lahn

Das idyllische Dausenau an der Lahn ist bereits zum 12. Mal Gastgeber der großen Sternfahrt und des Skippertreffens. In früheren Jahren galt das Treffen in Dausenau zahlreichen Motorbootcrews quasi als “Pflichtprogramm”.

Vom 20. – 23. Juli laden der DMYV und die Sportbootvereinigung anlässlich des 675. Stadtjubiläums in die Gemeinde Dausenau an der Lahn ein. Ein gemeinsamer Festabend im Zirkuszelt, ein Fachvortrag zu synthetischen Kraftstoffen in der Sportschifffahrt und Motosurf-Vorführungen und vieles mehr machen das Skippertreffen zu einem einzigartigen maritimen Wochenende.

“Das jährliche Treffen ist ein fortwährendes Signal an die Politik, die Lahn als Bundeswasserstraße für den Schiffsverkehr zu erhalten. Die Lahn, seit Jahrhunderten eine Wasserstraße, ist der einzige Fluss mitten in Deutschland, der mit seinen historischen Wehren und Schleusen noch immer voll funktionstüchtig ist, auf dem die Freizeitschifffahrt gefahrlos – ohne in Bedrängnis durch die Güterschifffahrt zu geraten – befahren werden kann. Schon deshalb ist die Lahn ein besonderes Kulturerbe, für das es sich lohnt zu engagieren. Natur und Umwelt sind an der Lahn Basis für den sanften, naturnahen Tourismus. Wir alle sind Gast in diesem Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen. Deshalb setzt sich PROLAHN schon immer für deren Schutz ein und appeliert an alle Bootsfahrer, Angler, Wanderer und Radfahrer sich, so wie ein gern gesehener Gast, in der Natur zu benehmen”, so der Interessenverband PROLAHN.

Gemeinsam mit der Stadt Dausenau haben der DMYV und die Sportbootvereinigung ein buntes Programm für die Skipper aufgestellt. Und es lohnt sich auch für alle, die nicht mit dem Boot unterwegs sind zu kommen und zu gucken. Zahlreiche Sportboote und Yachten verbreiten maritimes Flair im Hafen der mittelalterlichen Stadt an der schönen Lahn.