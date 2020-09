Teile Hollands sind Risikogebiete

Als Grund für die Reisewarnung geben die Behörden an, dass diese Regionen in den Niederlanden den Grenzwert von 50 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner überschritten haben. Offenbar wird das Land von einer zweiten Welle erschüttert. Die Infektionszahlen steigen seit mehreren Tagen, am Dienstag gab es mit 1.379 Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden einen Negativ-Rekord.

Diese Entwicklung ist auch für deutsche Wassersportler brisant, die in den vergangenen Wochen das beliebte Revier befahren haben. Nordholland schließt die westliche Küste des IJsselmeers ein inklusive beliebter Häfen wie Medemblik, Enkhuizen und auch Amsterdam. Zu Südholland gehört der Haringvliet oder auch Rotterdam und die sog. Staande Mastroute führt mittendurch.