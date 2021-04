Vignette für Passage durch Amsterdam

Mit der neuen Gebührenordnung soll der starke Bootsverkehr in der Stadt besser kontrolliert werden. Die Vignette kostet 20,- € und ist zirka drei Jahre gültig. Sie verfällt aber, sobald das Boot verkauft wird. Wer die Durchfahrt unterbricht, um in einem Hafen der Amsterdamer Binnengewässer anzulegen, muss pro Tag den üblichen Tarif von 30,- € zahlen. Bootsbesitzer mit festem Liegeplatz in Amsterdam sind von der Vignetten-Pflicht ausgenommen.

Der Wassersportverband ist der Ansicht, dass das Fahrwasser in Amsterdam für jeden frei zugänglich sein sollte und hat inzwischen mit den Verantwortlichen Kontakt aufgenommen. Bereits 2013 hatte die Stadt Amsterdam Gebühren für die Passage abgeschafft, da die Verwaltungskosten die Einnahmen überstiegen. (I.B.)