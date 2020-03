Vom Bad in der Adria zum Skilift

Hier leben unterschiedlichste ethnische Gruppen so friedlich wie wohl nirgendwo anders auf der Welt zusammen. Skippern stehen mit Porto Montenegro und Lustica Bay gleich zwei hervorragend ausgestattete Marinas zur Verfügung, die zumindest im Frühjahr ein ganz besonderes Erlebnis zu bieten haben: Vom Sonnendeck der Yacht direkt auf die Skipiste und anstehen am Skilift – das findet man in der Adria-Region eher selten.

Nur gut 20 Kilometer Luftlinie, und schon tauscht man im Frühjahr das Sonnenbad gegen einen Ausflug ins Skigebiet Ivanova Korita auf einer Höhe von gut 1270 Metern. Zugegeben: Die Piste hat nur eine Länge von gut 400 Metern, aber immerhin ist ein Lift vorhanden und mit der eigenen Yacht zum Skifahren fährt man halt auch nicht jeden Tag.