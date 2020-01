Wassersportverbond setzt sich für Zugbrücke ein

Umgeben von fruchtbaren Feldern, saftigem Weideland und ausgedehnten Naturgebieten ist mit dem Oldambtmeer in der Provinz Groningen ein idyllisches Wassersportgebiet entstanden. Mit einer Größe von 800 Hektar und einer Wassertiefe von 1,30 m ist das Gewässer vergleichbar mit dem Sneekermeer und ein ideales Revier für kleinere Motorjachten. An den Routen zum Oldambtmeer sowie an den Seeufern gibt es mehrere Anlegestellen, an denen bis zu drei Nächte kostenlos festgemacht werden kann. Yachthäfen befinden sich in Midwolda, im Havenquartier Blauwestad. Weitere gibt es in der näheren Umgebung.

Eine abenteuerliche Strecke

Von Groningen führt die Route über das Winschoterdiep und das Blauwediep. Südlich des Winschoterdiep führt die Route durch ein ehemaliges Torfgewinnungsgebiet mit kleinen Moorkolonien. Vom Winschoterdiep aus, geht es, parallel zur Bahnstrecke Winschoten – Nieuweschans, in einer Art Tunnel unter der A7 hindurch. Gewöhnungsbedürftig ist diese 40 m lange Unterführung, die eine Breite von 5,50 m und eine Durchfahrtshöhe von 3,75 m aufweist, schon. Da mit Gegenverkehr gerechnet werden muss, ist Vorsicht geboten und beim Ein- und Ausfahren ein Schallsignal fünf Sekunden lang zu geben.