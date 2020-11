WinterWelVaart 2020 findet nicht statt.

Im MotorBoot-Magazin 12/2020 hatten wir die Ankündigung der Veranstaltung noch publiziert, doch die Dynamik der Ausbreitung des Corona-Virus zwingt uns hier zu einer Korrektur-Meldung: Die in der Innenstadt von Groningen vom 18. – 20. Dezember geplante Veranstaltung WinterWelVaart wurde abgesagt. Es werden daher auch keine Traditionsschiffe in den Grachten festmachen. Auch in Zoutkamp (12. und 13. Dezember) und Sappemeer (12. Dezember) findet in diesem Jahr leider keine WinterWelVaart statt.