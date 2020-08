Zwei Küstenregionen in Kroatien sind Corona-Risikogebiete

Eine Entwicklung von der auch zahlreiche Boots-Urlauber betroffen sein dürften, obwohl sie sich an Bord ihres eigenen oder eines Charterschiffes vielleicht ganz bewusst auf See, in kleinen Häfen und Buchten von den Touristenmassen und großen Menschenansammlungen ferngehalten haben, die jetzt dazu geführt haben, dass die Infektionszahlen in dem Balkanland deutlich nach oben geschnellt sind.

Als Risikogebiete wurden bis jetzt die Gespannschaften Sibenik-Knin mit dem bekannten Krka Nationalpark und Split-Dalmatien mit der Hafenstadt Split und den Inseln Brac und Hvar ausgewiesen und damit ein großer Teil der zentralen und der südlichen kroatischen Adria-Küste.