Alternative Antriebe: Japaner setzen auf Wasserstoff-Motoren auch für Boote

Die Initiative heißt HySE (Hydrogen Small mobility & Engine technology – Wasserstoff-Kleinmobilität und Motorentechnik) und wird Wasserstoff-Motoren für Boote, für Motorräder, Baumaschinen und Drohnen entwickeln. Dahinter steht die Überzeugung der vier japanischen Motorenhersteller, dass zum Erreichen von CO2-Neutralität in der Mobilität eine mehrgleisige Strategie notwendig ist, statt sich allein auf Strom als Energiequelle zu verlassen.

Designstandard entwickeln

Vor diesem Hintergrund gewinne die Forschung und Entwicklung zu wasserstoffbetriebenen Motoren an Dynamik, teilen Yamaha, Honda, Kawasaki und Suzuki gemeinsam mit. Technische Herausforderungen seien eine hohe Zündgeschwindigkeit mit instabiler Verbrennung und das begrenzte Fassungsvermögen des Kraftstofftanks in kleinen Fahrzeugen wie Booten. Aus diesem Grund widmen sich die vier Unternehmen der HySE der Grundlagenforschung; sie werden auf Basis des umfangreichen Know-how bei der Entwicklung von Benzinmotoren einen Designstandard für wasserstoffbetriebene Motoren etablieren.

Die vier Betriebe teilen sich Forschungs- und Entwicklungsaufgaben in folgenden Bereichen: