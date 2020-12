Alternative Kiel-Kühlung

Der innere Kreislauf ist somit in sich abgeschlossen und kann mit frostsicherem, antikorrosiv wirkendem Kühlmittel gefüllt werden. Damit wird im Winter ein Auffrieren des Motorblocks verhindert und der Motor kann mit höherer Kühlmitteltemperatur gefahren werden. Er kommt so auf eine optimale und damit umweltschonende Betriebstemperatur. Würde der Motor mit einer Einkreiskühlung ohne Wärmetauscher gefahren, müsste der Motor mit niedrigeren Temperaturen gefahren werden (unter 55° C), da sonst bei einem Einsatz in Meerwasser das Salz auskristallisiert und den Kühlkreislauf verstopft.

Allerdings gibt es Einschränkung: So kann sich eine nachträglich installierte Außenkühlung strömungsungünstig auswirken und die Fahrleistungen des Bootes u.U. beeinträchtigen. Gerade für schnelle Boote mit Gleiterrumpf ist eine nachträgliche Nachrüstung von Kieltaschen oder Rohren unter der Wasserlinie daher i.d.R. nicht empfehlenswert.

Die Kiel-oder Außenhautkühlung bietet die Vorteile der Zweikreiskühlung, hat aber nur einen Kühlkreislauf. Die Funktion des Wärmetauschers wird von um den Rumpf gelegten als Rohren oder einem Plattenkühler – quasi einer geschlossenen z. T. doppelwandig gebauten Außenhaut – unter der Wasserlinie i.d.R. am tiefsten Punkt nahe des Kiels übernommen. Außenkühler können auch nachgerüstet werden, ihr Volumen und die Fläche muss aber exakt berechnet werden, damit es zu einer ausreichenden Kühlleistung kommt. Das die Rohre oder Taschen umspülende Außenwasser fungiert hier quasi als äußerer Kühlkreislauf wie bei der Zweikreiskühlung. Das Wasser des Kühlkreislaufs, das sich auf dem Weg durch den Motor erwärmt hat, wird durch die Rohre oder Kieltaschen geleitet und von dem sie außen umspülenden Außenwasser wieder soweit heruntergekühlt, das es auf seinem Weg durch den Motor erneut seine kühlende Funktion übernehmen kann.

Bei einer Kielkühlung muss zudem in der Regel mit einer

trockenen Abgasanlage, also mit einem heißen Abgasrohr ähnlich wie bei einem

Auto gefahren werden. Da hier der äußere Seewasserkreis fehlt, kann keine

sogenannte „nasse“ Abgasanlage verwendet werden, wie sie bei Booten und Yachten

mit Wärmetauscher-Kühlung üblich ist. Hier

werden die Abgase dem abströmenden Seewasser beigemischt und so gekühlt durch

die Abgasborddurchführung oder durch den Aquamatic Antrieb geleitet – ideal für

GFK Boote, denn ein heißes Abgasrohr durch eine Kunststoffbordwand zu führen,

ist aufgrund der ungenügenden Wärmeresistenz und der Brennbarkeit des Materials

nur bedingt möglich. Sie müssen dann doppelwandig ausgeführt werden und ggf. zusätzlich

gekühlt werden. Auf Stahl- oder Aluminiumschiffen ist dies weniger

problematisch.

Die Motoren der Volvo Penta D4 und D6 Baureihen können auch mit einer Kielrohrkühlung ausgerüstet werden. (Foto: Volvo Penta)

Die Kielkühlung findet ihren Einsatz vor allem im

kommerziellen Bereich und eignet sich in erster Linie für Verdränger. Wer aber beispielsweise

ein Schiff aus Stahl oder Aluminium hat, bei tiefsten Wintertemperaturen im

Wasser bleiben will und häufig in stark verschmutzten, schlickhaltigen oder

verkrauteten Gewässern fährt, für den ist eine Kielkühlung, wie sie z.B. der

Hersteller Volvo Penta für die Motoren

der D4 und D6 Serie liefert, optimal.