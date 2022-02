Motor und Getriebe

mech. Züge d. Fahrhebel prüfen

Keilriemenspannung prüfen

Alle Schlauchleitungen & Anschlüsse prüfen

Motor-, Getriebe- + Hydrauliköl Kontrolle

Luft-, Brennstoff- + Seewasserfilter reinigen

Additive in den Kraftstoff geben

Gelenkwellen und Lager fetten

Stopfbuchse + Wellenschmierung Kontrolle

Anode am Wärmetauscher prüfen + ggf. ersetzen

Frostschutz im Seewasserkreislauf ablassen, auffangen + entsorgen

Ersatzimpeller f. Wasserpumpe an Bord?

Betriebsstunden notieren

Außenbord-Motoren

Ölstand Motor + Getriebe prüfen

Bewegliche Teile gemäß Herstellerangaben abschmieren

Motor ohne Zündung durchdrehen, Sprit vorpumpen, starten, Konservierungs-Öl weiß verbrennen lassen, Kühlwasserkontrollstrahl prüfen.

Zündkerzen säubern bzw. wechseln

Anode an Kavitationsplatte prüfen

Propeller + Propellerwelle überprüfen

Welle fetten + Scherstift ersetzen

ACHTUNG:

Bei allen Arbeiten am Propeller und an der Welle ist sicherzustellen, dass der Motor nicht anspringen kann! Schalten Sie in den Leerlauf, entfernen Sie die Notstoppleine, achten Sie auf eine ausgeschaltete Zündung, ggf. Hauptschalter auf „Aus“ und ziehen Sie auch die Zündkerzenstecker ab!

Batterie und Elektrik

Batteriezustand (evtl. Säurestand) prüfen und laden. Achtung! Unterschiedliche Batterietypen brauchen unterschiedliche Ladegeräte!

Defekte Batterien ersetzen

elektrischen Verbindungen im Motorraum prüfen/ festziehen/reinigen (Achtung: Batterie ggf. abklemmen)

Batterie einbauen

Ladestrom prüfen à LiMa / Landanschluss

Wichtige elektrische Verbraucher auf Funktion testen

Ersatzkeilreimen an Bord?

Ersatzglühbirnen f. Navi- u. Innenbeleuchtung an Bord?

Rumpf + Antrieb

Bilge reinigen und auf Undichtigkeiten v. Motor o. Getriebe überprüfen

Anschlüsse und Schlauchleitungen an Borddurchlässen prüfen

GFK- Rümpfe reinigen, polieren und wachsen

Unterwasser-Anstrich erneuern

Opferanoden überprüfen u. ggf. ersetzen

Propeller, Wellen- und Ruderlager auf Spiel und Verschleiß überprüfen.

Wellendichtringe / Antriebsmanschetten prüfen

Sicherheit

Wartungsintervalle + Zustand d. Rettungsmittel?

Ablaufdatum Signalmunition?

Wartungsintervalle + Zustand Feuerlöscher?

Wartungsintervall Gasanlage?

Ablaufdatum + Zustand Verbandskasten?

Notfallausrüstung vollständig + griffbereit?

Ankergeschirr klar?

Festmacher + Fender auf Beschädigung prüfen

Navigationsunterlagen aktuell?

Handbücher, Betriebsanleitungen vollständig?

Bordwerkzeug vollständig?

Ist alles erledigt und in gutem Zustand bleibt noch die Überprüfung, ob die Vorräte des Bordkühlschranks aufgefüllt sind. Die Redaktion wünscht eine schöne, gesunde und sichere Saison 2021!