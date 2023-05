Für höhere Leistung: Kooperation von Mercury Marine und JJE

JJE ist Anbieter von Komponenten, Baugruppen und Systemen für elektrifizierte Antriebe für die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie.

Foto: Mercury Marine

Leistungsstarke Motoren

Mit der neuen Partnerschaft möchte Mercury Marine sein gesamtes Leistungsspektrum in den Bereichen Noise Vibration and Harshness (NVH), Hydrodynamik, Propeller und Steuerungen nutzen, um leistungsstarke Elektroprodukte zu liefern. Durch die Kombination allen Knowhows in den Bereichen Motorsysteme, Schiffsantriebe und Kundenerfahrung wolle man den Standard für die Branche setzen, teilen beide Unternehmen mit.