Geschweißt und nicht geklebt…

Aluminium hat lediglich circa ein Drittel der Dichte von Stahl. In seinen Legierungen werden aber Festigkeiten erreicht, die denen von Stahl in nur wenig nachstehen. Aluminium reagiert mit Luft und Wasser zu Aluminiumoxid, und bildet so an seiner Oberfläche eine dünne, für Luft und Wasser undurchlässige Schicht (die sog. Passivierung) und schützt so das Aluminium vor Korrosion. Es ist praktisch antimagnetisch, die elektrische und thermische Leitfähigkeit ist hoch, es ist weltweit verfügbar und gut zu reparieren. Zumeist werden im Boots-und Schiffbau aufgrund der hohen Korrosionsbeständigkeit Al-Mg 5XXX-Plattenlegierungen und die Al-Mg 6XXX-Strangpressprofillegierungen für den Bau verwendet. Sie können im Lichtbogen- und Schutzgasschweißverfahren geschweißt werden. Das Material ist gut zu bearbeiten, zu biegen und zu zerspanen. Im Falle einer Kollision z.B. kann das zähe Aluminium einen großen Teil der eingeleiteten Energie durch Verformung absorbieren, bevor es reißt oder bricht – ein großer Vorteil gegenüber GFK.

Aluminium ist zwar nach Sauerstoff und Silizium eines der am häufigsten in der Erdhülle vorkommenden Elemente, als Grundlage eines zu verarbeitenden Werkstoffes kann es aber nicht als Erz in reiner Form abgebaut werden. Vielmehr wird es mit sehr hohem Energieaufwand in einem speziellen Verfahren aus Bauxit gewonnen – einem Gestein, das sich aus verschiedenen Aluminium- und Eisenerzen zusammensetzt. Da dieses Verfahren sehr aufwendig ist, ist das Recycling von Aluminium sehr lohnend.

Mit den Futuro-Boats hat die Firma MIZU am Bodensee pfiffige, trailerbare Daycruiser im Programm, die durch Funktionalität, schickes Design und viel Platz überzeugen und sich individuell gestalten lassen. Die ausgewogene Rumpfkonstruktion bietet schon mit ökonomischer Motorisierung gute Fahrleistungen. In mehreren Futuro Testride Centern kann das Boot zur Probe gefahren werden.

Im Schiffbau

Aufgrund dieser Eigenschaften ist es als Alternative zu Stahl, aber auch in mancher Hinsicht zu Kunststoff ideal. So wurden die ersten Schiffe und Boote aus Aluminium bereits in den 1890er Jahren in Europa und in den USA gebaut. Allerdings war der Materialpreis sehr hoch, und erst die in den 1920er Jahren entwickelten seewasserbeständigen Aluminium-Magnesium Legierungen waren wirklich seewasserbeständig und damit für den Schiffbau geeignet. Schiffe aus Aluminium wurden daher zuerst vorwiegend für militärische Zwecke gebaut.

Im kommerziellen Schiffbau ist Aluminium ein oft gewähltes Boots-Baumaterial.

(Foto: Fotolia.com/ synto)

Erst ab circa 1950 hatten Werften und Konstrukteure genug Erfahrung gesammelt und der Aluminiumpreis war so weit gefallen, dass sich die Verwendung im zivilen Schiffbau in großem Stil lohnte. Bei vergleichbar fester Konstruktion können bis zu 50 Prozent an Gewicht im Vergleich zum Bau eines Stahl-Kaskos eingespart werden. So kann die Nutzlast erhöht, können Brennstoffkosten eingespart und dank des tieferen Schwerpunkts die Stabilität erhöht und der Tiefgang verkleinert werden. Gute Gründe, das Material im Schiffbau zu verwenden, aber eher sekundär für die Freizeitschifffahrt, bei der sich ähnliche Effekte auch durch den Einsatz von GFK, mit gleichzeitig einer größeren Variabilität bei der Formgebung, erzielen lassen.

Sind es bei den Segelyachten heute zumeist nur One-Offs, Kleinserien

von vorwiegend Langfahrtyachten, Großyachten oder aber Masten und Beschläge bei

denen Aluminium aufgrund seiner Eigenschaften im Bereich der Segelyachten ein

gerne gewähltes Material ist, hat das leichte Blech in der Motorbootszene

seinen Stellenwert auch beim Bau von kleineren Kaskos und kompletten Booten in

größerem Umfang erhalten können. Dabei spielt unter anderem ein im Vergleich zur

Segelyacht anderer Einsatzweck als robustes Freizeit-, Angel-, oder

Transportboot die Rolle. Zudem ist die im Motorbootbau hier unter

hydrodynamischen Gesichtspunkten unkritische Knickspant-Bauweise üblich, die im

Metallbootsbau schnell und günstig zu fertigende Rümpfe ermöglicht.

Vielleicht ist es kein echter Trend, aber es ist erkennbar, dass

sich die Zahl der Marken und Modelle unter den Alu-Motorbooten in den letzten

Jahren erhöht hat. Auch ausgewiesene Kunststoffbootswerften – wie

beispielsweise die schwedische Nimbus Werft, mit der Marke Alukin – erweitern

mit Booten aus Aluminium ihr Portfolio. So bekam auch die finnische Sportbootmarke

Bella mit der Marke Falcon ebenfalls eine leichtmetallene Tochter.

Hightech-Roboterschweißen eines Aluminium-Bootsrumpfes bei Ophardt Maritim in Duisburg. Das Unternehmen ist auf die Verarbeitung von Aluminium auf höchstem technischen und qualitativem Niveau spezialisiert (Foto: Ophardt Maritim)

Kein Wunder – denn gerade an den felsigen Küsten der

nordeuropäischen Nachbarn, sind die „Blechkameraden“ beliebt. Die pragmatischen

Skandinavier, nutzen diese Boote oft als Verkehrsmittel, das lange halten,

pflegeleicht und robust sein soll, und bei dem nicht jede kleine Grundberührung

oder ein Rempler an einer felsigen Schäre gleich einen Werftaufenthalt nach

sich zieht. So ist es kein Wunder, dass zahlreiche Marken in Skandinavien ihre

Heimat haben und von dort auch nach Deutschland exportiert werden.

Korrosionsschutz

Nicht nur die Robustheit der Boote, auch deren

Anspruchslosigkeit in Sachen Pflege ist ein guter Grund für die Wahl des

leichten Bleches. Die natürliche Oxidschicht, die aus einer dünnen inneren

Sperrschicht und einer dicken, durchlässigeren Außenschicht besteht, ist bei

neuem Metall nur etwa 2,5 Nanometer dünn und wird mit der Zeit allmählich

dicker.

Korvet14 CLR- Hochseekreuzer aus Aluminium

der niederländischen Werft Deep Water Yachts (Foto: Deep Water Yachts)

„Naturbelassene“ Boote benötigen daher kaum Pflege, sie

sollten lediglich von Zeit zu Zeit mit frischem Wasser gereinigt werden. Eigner

müssen sich allerdings darüber im Klaren sein, dass die Oberfläche Ihres neu

gekauften Bootes, die sie auf der Messe noch „angestrahlt“ hat, schon nach

kurzer Nutzungsdauer aufgrund dieser Oxidschicht matt aussieht. Vermeiden lässt

sich das nur, indem die Oberfläche beispielsweise lackiert oder mit Folie

beklebt wird. Das hat aber eher einen optischen als einen funktionalen Effekt. Hierbei

muss zudem auch auf eine erstklassige Vorbereitung des Untergrundes geachtet

werden. Eigner sollten sich bewusst sein, dass diese Schicht kein Makel,

sondern ein Schutz für die Oberfläche des Bootes ist. Eine Alternative könnte

die Behandlung mit der Nano-Technologie sein. Sie soll blanke

Aluminiumoberflächen langfristig und sicher vor Korrosion + Oxidation schützen,

wasserabweisend wirken und den typischen Glanz neuen Aluminiums erhalten, so

der Importeur der Aluminiumbootsmarken Buster, Anytek und Ockelbo, die Firma

Boot und Camping aus Münstermaifeld, die hier auf eine 30-jährige

Firmenerfahrung zurückgreifen kann.

Spant- und Stringer-Struktur einer Aluminium Yacht. (Foto: fotolia.com/ A)

Neben allen Vorteilen des leichten Blechs gibt es natürlich

auch Untiefen, die sich aber bei fachgerechtem Umgang umschiffen lassen:

Aluminium ist als Metall relativ unedel und zudem elektrisch gut leitend. Daher

ist es anfällig für die Bimetall-Korrosion, oder den umgangssprachlich

genannten „Lochfraß“. Der Auslöser der Bimetall-Korrosion ist das Vorhandensein

zweier unterschiedlich edler Metalle (zum Beispiel die Messinglegierung eines

Schiffspropellers und das Aluminium des Schiffs-Rumpfes) in Zusammenhang mit dem

Umgebungswasser als Elektrolyt. Dabei wird wie in einer Batterie chemische in elektrische

Energie umgewandelt. Es fließt ein Strom vom unedleren Metall als Anode zum

edleren Metall als Kathode, was vereinfacht gesagt, einen „Abfluss“ von negativ

geladenen Elektronen vom unedlen zum edlen Metall und den Übergang der nun

überschüssigen, positiv geladenen Ionen in die Lösung (das Umgebungswasser) zur

Folge hat. Es kommt damit zum Materialabbau am unedleren Metall, also i.d.R.

beim Aluminium.

Um vor der Bimetall-Korrosion zu schützen, wird ein

weiteres, noch unedleres Material als Anode hinzugefügt, dessen Abbau bewusst

in Kauf genommen wird – das also geopfert wird. Bei Aluminium werden zumeist Opfer-Anoden

aus Magnesium angeschweißt oder geschraubt. So ist das Schiff vor solchen

elektrochemischen Korrosionsschäden solange gut geschützt, wie „Opfermaterial“

vorhanden ist.

Kabel sollten auf Alu-Booten immer in Kunststoffkanälen oder Rohren verlegt werden, um die Gefahr des Durchscheuerns zu verringern.

Zudem sollten Elektroinstallationen auf Aluminiumschiffen

mit besonderer Sorgfalt und Fachkunde ausgeführt werden. Denn das Ausmaß der

Korrosion ist davon abhängig, wieviel Strom bezogen auf die betroffene Fläche

fließt. Ein durchgescheuertes Kabel des Bordstromnetzes an einem Spant – kann sich

hier also verheerend bis zur Leckage oder zum konstruktiven Schaden auswirken! Kabel

sollten daher von metallenen Bauteilen isoliert in soliden

Kunststoff-Kabelkanälen und Rohren geführt werden. Beschläge oder Bolzen aus

Edelstahl sollten mit einem Stück Gummi in Kunststoffbuchsen oder einem

Schrumpfschlauch vom Aluminium isoliert werden. Achtung bei kupferhaltigen

Antifouling-Farben! Ist deren Verwendung nicht zu vermeiden, muss vorher nach

Herstellervorgabe eine geschlossene Schicht Primer als Sperrgrund auf das

Metall aufgebracht werden.

Material- und

Modellvielfalt

Moderne Risse und moderner Bootsbau sind nicht vom

Kunststoffbau abhängig. Auch aus Aluminium lassen sich nicht nur

unverwüstliche, sondern auch leistungsfähige Boote bauen. Das zeigen zahlreiche

zeitgemäße Entwürfe.

Besonders aus Skandinavien, den baltischen Staaten und

Russland kommen gerade zahlreiche kleinere Motorboote. Die Vorteile aus zwei

Welten vereinen dort beispielsweise Boote wie die der Marken Silver, Yamarin

oder Falcon, die Baugruppen aus GFK für das Interieur oder ganze Innenschalen formschlüssig

in den Aluminiumrümpfen installieren.

Bau eines rundspantigen Aluminium-Bootsrumpfes. (Foto: Fotolia.com/ Didier San Martin)

Ihre volle Metallbau-Kompetenz ausspielen,

können natürlich die Holländer, denen es traditionell quasi egal ist, aus

welchem Material die Bleche bestehen, die sie kunstvoll biegen und zu exklusiven

Yachten zusammenschweißen. Nicht zuletzt finden sich aber auch hierzulande

zahlreiche Firmen und Werften, die im Binnenland und an der Waterkant in

kleinen Serien oder nach Kundenwunsch Boote, Schiffe und Yachten aus Aluminium bauen,

die glänzen – und das nicht nur durch die silbrige Oberfläche.