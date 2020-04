Praxis-Tipps für guten Lack

Zum Anmischen der Farbe soll ein sauberes Behältnis gewählt werden. Nicht direkt aus der Dose arbeiten, da dadurch die gesamte Farbe mit Sauerstoff in Kontakt kommt und verunreinigt werden kann. Vor dem Umfüllen muss die Farbe gut aufgerührt werden, damit sich die Pigmente, die sich während der Lagerung absetzen, verteilen. Lieber lange rühren als zu kurz und zu stark, denn so können sich Blasen bilden. Vor jedem Nachfüllen erneut aufrühren. Bei 2K-Lacken müssen beide Komponenten vor dem Mischen einzeln sorgfältig aufgerührt werden, bevor sie dann zusammengerührt werden. Danach wird der Verdünner hinzugemischt.

2-K Lacke müssen exakt nach dem Mischungsverhältnis angemischt werden, das der Hersteller angibt. (Foto: Maas)

Aufgetragen der Farbe immer im Kreuzgang. Dabei beginnt man längs der optisch bestimmenden Linien – also bei einem Bootsrumpf waagerecht. Im rechten Winkel dazu wird die Farbe nach in beiden Richtungen ausgestrichen – verschlichtet, wie Lackierer sagen. Zum Schluss kommt das Finish in der ursprünglichen Richtung. Wer pinselt, übt nur noch leichten Druck aus, um Pinselstriche zu vermeiden. Pinsel werden immer etwa im 45-Grad-Winkel zur Oberfläche gehalten. Eine schnellere Variante besteht darin, mit der Rolle aufzutragen und zu verschlichten und dann mit dem Pinsel zu finishen.

Rechtshänder beginnen rechts, weil sie sich so von der fertigen Oberfläche entfernen und nicht daran vorbeilaufen. Mit der Rolle erledigt man im Allgemeinen größere Schritte als mit dem Pinsel. Am besten beginnt man jeweils an den Kanten, die Fläche wird danach gefüllt. So vermeidet man „Feiertage“, unzureichenden Farbauftrag.

Es sind immer die spezifischen, auf den Verpackungen angegebenen Verarbeitungsintervalle und Temperaturgrenzen zu beachten, ansonsten droht die „Orangenhaut“ – die neue Schicht löst die noch nicht ausgehärtete vorhergehende Schicht an und trocknet dann auf einer weichen Oberfläche. Auch auf das Wetter ist zu achten. Hohe Luftfeuchtigkeit kann sich auf dem trocknenden Lack niederschlagen und für eine matte Oberfläche sorgen. Direkte Sonneneinstrahlung führt dazu, dass der Lack zu schnell anzieht, nicht verlaufen kann und sichtbare Pinselstriche zurückbleiben. Daher am besten an einem milden trockenen Vormittag lackieren, niemals bei Nebel oder in der Sonne.

Richtig schleifen

Um eine gut lackierte Oberfläche zu erzeugen, ist die Vorbereitung mindestens so wichtig wie die Lackierung selbst. Nur eine völlig glatte Oberfläche bietet dauerhaften Schutz. Unebene Oberflächen ziehen Schmutz an und werden so auf Dauer zu ihrem eigenen Schleifpapier. Die Vorbereitung durch Schliff oder Strahlen erzeugt Unebenheiten mit Mikrometerbereich, die durch einzelne Farbschichten nicht ausgeglichen werden. Darum muss zwischen den Farbschichten geschliffen werden. Man kann sich mit Bedacht ein paar Schleifeinheiten sparen, wenn man im Rahmen des Intervalls zwischenstreicht. Auf alle Fälle sollte vor jedem Farbwechsel – als von Primer zu Vorstreichfarbe und von Vorstreichfarbe zu Lack – geschliffen werden und vor dem Endlack auch.

Mühsam aber effektiv: Nur per Hand und dem Schleifbrett lassen sich exakte Flächen erzielen. Der Zwischenschliff ist beim Übergang von einem Farbsystem zum anderen Voraussetzung für ein schönes Endergebnis. (Foto: Bootswerft Baumgart/ Dortmund)

Welche Körnungen dabei verwendet werden, hängt von der Oberfläche ab. Folgende Größen können als Faustregel gelten. Altes Gelcoat braucht 80er-120er, wenn die poröse Oberfläche abgeschliffen werden soll. Intaktes Gelcoat kann mit 180er angeschliffen werden. Das gilt auch für geprimerten Stahl bzw. geprimertes Aluminium. Nach der Vorstreichfarbe und für den Zwischenschliff des Lacks kommt für helle Farben 320er und für dunkle Farben 400er in Frage. Das liegt daran, dass sich in dunklen Farben Schleifspuren leichter abzeichnen.

Bei der Körnung des Sandpapiers arbeitet man sich von der kleinen Zahl = grobe Körnung zur hohen Zahl = feine Körnung vom groben ersten Anschliff bis zum Feinschliff vor.(Foto: Schneider)

An Maschinen kommen Exzenter- oder Schwingschleifer in Frage. Bandschleifer tragen zu viel Material ab. Winkelschleifer kommen in diesem Zusammenhang nur für Stahl vor dem Primern in Frage. Dabei ist immer an eine fachgerechte Absaugung zu denken. Vor dem Endlack lohnen sich sog. “Honigtücher”, die den Staub mit einer Klebeschicht binden.

Persönliche Schutzausrüstung

Eine vollständige Arbeitsschutzausrüstung darf nicht fehlen. (Foto:Schneider)

Neben dem richtigen Anstrichsystem sowie Pinseln und Rollen gehört auch die richtige persönliche Schutzausrüstung zum Lackieren dazu. Handschuhe aus Latex oder Nitril schützen die Haut, sind aber fein genug für die Arbeit. Beim Schleifen sollte auch bei Absaugung mindestens eine einfache Staubmaske getragen werden. Zum Schutz vor Lösemitteln ist eine Atemschutzmaske angezeigt, bei 2K-Lacken zwingend. Für diese sind dann auch Staubfilter erhältlich. Schließlich gehört eine Schutzbrille dazu.

Tipps und Tricks:

Glänzendes Ergebnis: In der hochwertigen Lackierung dieser Stahlyacht spiegeln sich die Wellen (Foto: Schneider)



Für schnellere Fläche

Wer wenig Zeit hat, aber mit einem 1K-Lack arbeiten möchte, kann die Farbsysteme wie folgt kombinieren: Aufbau von Primer (wenn nötig) und Vorstreichfarbe mit 2K-Farben, die im Rahmen des Intervalls nass in nass gestrichen werden, Lackschichten mit 1K.

Bei Rissen und Macken

Lacke haben keine füllende Eigenschaft. Kleinere Risse und Macken müssen daher gespachtelt werden. Dabei kommt es darauf an, die Stellen schräg anzuschleifen, damit der Spachtel Oberfläche zum Anhaften hat. Außerdem müssen tiefere Macken mit mehreren Schichten und Zwischenschliff gefüllt werden, damit die Masse nicht einsackt.

Faustformeln zur Berechnung des Bedarfs

(Länge + Breite) x (Freibord x 2) = Freibordfläche

Länge x Breite x 0,75 = Decksfläche

Verdünnung einstellen

Die Angaben auf den Packungen sind Richtwerte. Der Lack ist dann richtig eingestellt, wenn er sauber am Rührholz abfließt. Wenn er tropft, ist er zu dünn, dann muss noch etwas Lack dazu. Wenn er klumpt, ist der zu dick, dann braucht er mehr Verdünnung. Auch diese Einstellung ist ein Argument, nicht aus der Dose zu lackieren, sondern aus einem Extra-Mischgefäß.

Lackfibeln vom Hersteller

Viele Hersteller bieten inzwischen eigene Lackfibeln für ihre eigenen Produkte an, die ausführlicher sind als die Hinweise auf den Verpackungen. Zum Beispiel:

International – www.yachtpaint.com/LiteratureCentre/BPG_DEU_2015_Web.pdf

Hempel – nach „Rund ums Boot“ suchen

Epifanes – www.vonderlinden.de/pic/upload/Epifanes_D_2015.pdf

Die Firma International bietet zudem eine Hotline zur Beratung an: 0800-1198930

In der Ruhe liegt die Kraft

Zeit ist das A und O. Jeder einzelne Schritt braucht ausreichend Zeit: vom Schleifen über das Primern bis hin zum Mischen. Wer meint, hier Zeit sparen zu können, stellt sich selbst ein Bein, denn nicht fachgerecht ausgeführte Anstriche sind weniger dauerhaft und können dazu führen, dass man sich die ganze Arbeit doppelt macht.