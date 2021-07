Solar-Energie an Bord

Das Solarmodul, der Laderegler und die Batterie sind letztlich die drei Bestandteile, aus denen sich eine Solaranlage zusammensetzt. Je nach Dimensionierung der Solaranlage kann sie nur die Selbstentladung der Batterie kompensieren, oder eine autarke Stromversorgung ermöglichen. Wichtig ist natürlich die Intensität der Lichteinstrahlung. Eine Solaranlage an Bord einer Yacht im Mittelmeer wird voraussichtlich mehr leisten als die gleiche Anlage an Bord eines Schiffes in der Ostsee. Die optimale Leistung erreichen Solarmodule, wenn die Sonnenstrahlen im rechten Winkel auf die Zellen treffen. Solarmodule können fest an Deck befestigt oder an speziellen Haltern montiert werden, die ein- oder zweiachsig nachführen, sodass das Paneel immer bestmöglich zur Sonne ausgerichtet werden kann. Schon durch die einachsige Nachführung am Heckkorb oder auf dem Kajütdach kann der tägliche Energieertrag gesteigert werden. Durch zweiachsiges manuelles Nachführen eines Solarmoduls, orientiert am Sonnenstand, kann der Leistungsertrag sogar um ungefähr 30 Prozent erhöht werden. Das ist aber mit einigem Aufwand verbunden, sodass i.d.R. eher ein gewisser Leistungsverlust in Kauf genommen wird.

Schon kleine Solarmodule können die Stromversorgung an Bord und die Erhaltungs-Ladung der Batterien wirkungsvoll unterstützen.

(Foto: shutterstock.com / Goga Shutter) Auf vielen Motoryachten bieten sich zudem Dachflächen zur Installation an, wo hohe Leistungsausbeuten erzielt werden können. Sobald jedoch ein Schatten auf die Zellen fällt, sinkt die Leistung rapide. Selbst ein achtlos abgelegter Tampen kann den Ertrag bei Sonnenschein auf einen Bruchteil senken. Um die Selbstentladung der Batterie zu verhindern, reicht schon ein kleines Solarmodul von etwa zehn Watt. Solarmodule für den Bordeinsatz Moderne Solarmodule für den Bordgebrauch sind flexibel und haben trotzdem einen hohen Wirkungsgrad (Foto: GreenAkku) Semiflexible Solarmodule sind im Gegensatz zu starren, gerahmten Modulen besonders gut für den Bordeinsatz auf geeignet, da sie z.B. gut auf leicht gewölbten Dachflächen montiert werden können und begehbar sind. Sie tragen nur wenige Millimeter auf. Bei diesen speziell für den maritimen Einsatz entwickelten Solarmodulen wird meist monokristallines Silizium verwendet. Diese Module sind nur für die vollflächig verklebte oder verschraubte Montage geeignet. Vibrationen durch Befestigung am Seezaun zerstören die elektrischen Verbindungen im Solarmodul. Durch die vollflächige Montage werden semiflexible Solarmodule allerdings nicht hinterlüftet, was zu deutlich höheren Modultemperaturen führt. Um Spannungsverluste durch Erwärmung zu vermeiden, sind bei hochwertigen semiflexiblen Solarmodulen 40 oder 42 Zellen in Reihe geschaltet. Semiflexible Solarmodule sind bei flächiger Montage voll begehbar. Die Oberfläche aus besonders licht- durchlässigem Kunststoff schützt die Solarzellen und ist durch ihre Beschaffenheit besonders rutschfest, auch bei Nässe. Hochflexible Dünnschicht-Solarmodule, die praktisch jeder Form an Deck angepasst werden können, sind praktisch, allerdings ist der Wirkungsgrad niedriger. Doch geht die Entwicklung hier schnell voran. Neue Bauformen und Techniken können die Vorteile dieser Technologie noch besser im mobilen Bereich nutzen. Aufwendiger gestaltet sich die Montage starrer, gerahmter Module und erfordert speziell angepasste Halterungen und Träger, die idealerweise klappbar sind, so dass sie z.B. am Anker dem Sonnenstand nachgeführt werden können.

Lebenserwartung und Pflege Aluminium gerahmte Solarmodule können an Bord über 20 Jahre Leistung liefern. Die Hersteller geben inzwischen in etwa 25 Jahre Leistungsgarantie auf 80 Prozent der Nennleistung. Nach dem Törn sollte das Solarmodul mit Süßwasser gespült werden. Schmutzablagerungen an den Rändern der Glasfläche zum Alurahmen, Salzablagerungen und Vogelkot sollten schnell entfernt werden. Die Lebenserwartung bei semiflexiblen Modulen könnte ggf. je mach Einsatzort etwas geringer sein. Hochflexible, amorphe Dünnschichtmodule werden wegen der hohen mechanischen Belastung durch ständiges Aufrollen eine geringere Lebensdauer haben. Bis auf das regelmäßige Reinigen der Solarmodul-Oberfläche ist kein Wartungsaufwand notwendig. Glasabgedeckte Aluminium-gerahmte Solarmodule sind schlagempfindlich. Dringt Feuchtigkeit unter die geborstene Glasfläche wird das Modul elektrisch zerstört. Laderegler Der Solar-Laderegler muss in der Leistung zur vorhandenen Solarmodulleistung passen. Kann am Laderegler ein Temperatursensor angeschlossen werden (empfohlen), wird die Ladespannung der Batterietemperatur angepasst.