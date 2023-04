Auflösung des Förderverein Jugend -und Leistungssport im DMYV

Die Auflösung wurde zum 1. April 2023 wirksam. Da die neue Förderrichtlinie des Deutschen Motoryachtverbandes eine viel größere Bandbreite an Förderungen ermöglicht, als es die alte Leitungstabelle tat, können Förderungen für den Jugend- und Jugendrennsport nun direkt über den DMYV beantragt werden. Diese Neuerung machte den zusätzlichen Verwaltungsaufwand eines eigenständigen Vereins überflüssig. Die Mitglieder sprachen sich mit großer Mehrheit für die Auflösung des Fördervereins auf. Der Deutsche Motoryachtverband möchte an dieser Stelle dem Vorstand des FJL für sein Engagement und die Unterstützungsarbeit für den Nachwuchs im motorisierten Wassersport in den vergangenen Jahren herzlich bedanken. Die neue Förderrichtlinie sowie der Förderantrag stehen unter dmyv/downloads im Bereich „Für Vereine” zur Verfügung.