DMYV und DOSB unterstützen die Vereine

So berichtet der DMYV auf seiner Website, dass sich der Verband als Mitglied des DOSB mit zwei Schreiben bei den zuständigen Institutionen für die Belange der Wassersportler/innen stark gemacht.

„Im ersten Brief, gerichtet an die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt sowie an das BMVI, fordert der DOSB eine Unterstützung der Verbände und Vereine bezüglich der Kosten für abgesagte Sportveranstaltungen. Auch für abgesagte Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie werden „Gebühren, z.B. für Anmeldungen und Genehmigung auf Durchführung gemäß der Binnenschifffahrtskostenverordnung“ fällig…“ ist auf der DMYV Website zu lesen. Diese Gebühren sollen lt. des DOSB-Schreibens nun möglichst zurück erstattet werden.