Fachliche Fortschritte trotz sportlichem Stillstand

Zu Beginn der Sitzung informierten die Vertreter/innen der Landesverbände über aktuelle Entwicklungen in ihrem Wirkungsbereich, die nicht nur durch die anhaltende Corona-Pandemie gezeichnet sind.

So konnte der LV Rheinland-Pfalz von Investitionen in Boote und Motoren für den Jugendsport berichten, während auch Schleswig-Holstein einen Zuwachs seiner Landesjugend verzeichnete. Der Landesverband Baden-Württemberg hat derzeit in der Bodenseeregion politische Überzeugungsarbeit zu leisten, in Bayern wurde mit Unterstützung des Landesverbandes mit Team Sport-Bayern eine neue Vereinigung von Sportfachverbänden gegründet und Nordrhein-Westfalen ist in der Auseinandersetzung mit der Wasserrahmenrichtlinie für seine Vereine stark engagiert, um nur einige Beispiele zu nennen.