Jugend-Rennsport

Interboot Bodensee Cup zum Saisonfinale

Noch liegt die gesamte Rennsport-Saison 2020 vor uns, doch vom großen Finale der Nachwuchsklassen GT-15, GT-6 und GT-60 in Friedrichshafen gibt es bereits eine Neuerung zu verkünden. Das Motorbootrennen, das während der Messe Interboot in Friedrichshafen stattfindet, wird in diesem Jahr unter dem neuen Namen „Interboot Bodensee Cup“ durchgeführt.