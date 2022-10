IWGB vertritt Landesverband Motorbootsport Baden-Württemberg am Bodensee

Darauf verständigten sich LVM-BW Präsident Michael Martini und der 1. Vorsitzende der IWGB, Edgar Raff, in Gesprächen am Rande der Messe. „Mit der so gebündelten politischen Kraft können wir uns im Landesverband noch effektiver für die Interessen der Skipper am Bodensee einsetzen“ bekräftigt Michael Martini die Entscheidung. Gleichzeitig dankt der Landesverband seiner bisherigen Bodensee-Beauftragten Ella Breins für ihr Engagement und ihre hervorragende Arbeit.

Durch die enge Zusammenarbeit des Landesverbandes mit dem Fachverband vom Bodensee kann der maximale politische Einfluss genutzt werden, um sich für das wichtige Wassersportrevier einzusetzen. Hier können der Landesverband und seine Mitglieder am Bodensee vom immensen Fachwissen und der Erfahrung des IWGB-Vorstandes profitieren. Gleichzeitig unterstützt der LVM-BW die Int. Wassersportgemeinschaft Bodensee mit seiner landesweiten politischen und gesellschaftlichen Vernetzung und seiner Expertise.

Dass sich beide Verbände gleichermaßen dem Wassersport und dem Umweltschutz verschrieben haben, bildet dabei die bestmögliche gemeinsame Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.