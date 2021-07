Jetsurfen erobert deutsche Gewässer

Aktive Rennsport-Szene im Aufbau

So war der Club im Begriff, die junge Szene in Deutschland mehr und mehr zu beleben. Dann kam leider die Corona-Pandemie. „Wir sind mehr oder weniger in Corona hineingeboren worden“, so Kusche. „Das Jahr in dem wir erstmals intensiver an Rennveranstaltungen teilnehmen wollten, war 2020. Da konnten wir nur an einigen Rennen der Serie teilnehmen, da der Großteil der Veranstaltungen in Tschechien und der Slowakei stattfinden.“

Fabian Kusche selbst hat im vergangenen Jahr an zwei Rennen des Motorsurf Continental Cup Europe, der europäischen Rennserie, teilgenommen. Neben den sportlichen Aspekten konnte er hierbei auch die Abläufe, Rennmodalitäten und technischen Gegebenheiten solcher sportlichen Großveranstaltungen hautnah miterleben und Erfahrungen für eigene Veranstaltungen sammeln. Ziel des Clubs ist es, mit einer wachsenden Zahl an Sportbegeisterten und mehr Manpower, auch eigene Wettbewerbe auf die Beine zu stellen.

Gerade hierfür hält es Fabian Kusche für wünschenswert, „dass der Deutsche Motoryachtverband als Teil der UIM in die Entwicklung solcher Sportveranstaltungen in Deutschland aktiv beteiligt wird.“ Hier könnten die Verbände auf Augenhöhe kommunizieren und sich so effektiv für die Belange der organisierten Sportlerinnen und Sportler stark machen. Dieses Engagement des Dachverbandes würde aus seiner Sicht auch für mehr öffentliche Wahrnehmung und Zulauf für den Sport in Deutschland sorgen.

Der Club steht in den Startlöchern für internationale Wettkämpfe und Jugendförderung. Ein festes Trainingsgelände fehlt noch.

Nachwuchsförderung gehört zum Konzept

Im Rahmen der Meetings des Clubs können auch Kinder und Jugendliche an den Motosurfsport herangeführt werden. Um die Nachwuchsförderung im größeren Rahmen aufzuziehen, fehle es derzeit jedoch noch an ausreichendem Equipment, erklärt Fabian Kusche. Dies kommt jedoch seinem Wunsch eines langsamen, gesunden Wachstums des Motosurf-Nachwuchses sehr gelegen.

Die derzeit noch überschaubare Anzahl an Boards, die dem Club zur Verfügung steht, ermögliche auch ein qualitativ hochwertiges Heranführen von Neueinsteigerin an den Sport, „denn das Erlernen des Motosurfens benötigt zu Anfang eine nahezu Eins-zu-eins Betreuung“.

Speziell für Kinder kann eine schlauchbootartige Auftriebshilfe um die Boards geschnallt werden, um ihnen so die ersten Fahrversuche zu erleichtern und den Spaß am Motosurfen zu entwickeln. Gleichzeitig können die Boards in ihrer Leistung entsprechen gedrosselt werden, damit sich die Neulinge langsam und sicher an den Rennsport gewöhnen. Die Erfahrung habe gezeigt, dass die Kinder und Jugendlichen, die es einmal ausprobiert haben, sehr schnell Feuer und Flamme für diesen Motorsport waren.

„Sobald wir ein festes Vereins- und Trainingsgelände zur Verfügung haben, möchten wir solche Einsteigertrainings regelmäßig anbieten“ bestätigt Kusche den Wunsch des Motosurf Clubs, sich fester im organisierten Wassersport zu etablieren. Den potenziellen Jugendwart für den Ausbau der Nachwuchsarbeit gebe es in den Reihen des Clubs bereits.

Abschließend, so lässt es Fabian Kusche gerade in Richtung des Dachverbandes verlauten, verfügt der Motosurf Club Germany über das Equipment, die Manpower und das sportliche Know-how, um Motosurf-Wettbewerbe im Rahmen von regionalen Sportevents oder anderen Rennveranstaltungen zu etablieren. Von den begeisterten Sportler/innen, über den Parcours bis hin zum Fahrerlager stehe der Club in den Startlöchern für eigene sportliche Events.

Um für seinen Sport zu werben, war Fabian Kusche in diesem Jahr bereits Gast bei der jährlichen Rennveranstaltertagung des DMYV und konnte dort mit der Vorstellung seines Clubs bei einigen Veranstaltern für Begeisterung sorgen. Damit wurde ein erster wichtiger Schritt für zukünftige, sportartübergreifende Rennevents gemacht.

So wird es in naher Zukunft ein gemeinsames Ziel der deutschen Motosurf-Community und des DMYV sein, diesen actionreichen Sport in Deutschland weiter zu etablieren, zu professionalisieren und die Nachwuchsarbeit zu fördern. Der Unterstützung durch den Spitzenverband des motorisierten Wassersports in Deutschland kann sich der Motosurf Club Germany sicher sein.