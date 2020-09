Lehrgang: Was tun, wenn’s brennt?

Ole Pietschke, Versicherungsexperte und stellvertretender Ortsbrandmeister aus Niedersachsen, erweitert deshalb die beliebten Pantaenius Vereins- und Clubveranstaltungen im Rahmen der Pantaenius Akademie ab sofort um ein spezielles Training zum korrekten Umgang mit Löschmitteln. Dort erfahren Interessierte nicht nur, wie man sich dem Brand an Bord nähern sollte, sondern können selbst ausprobieren, wie ein Feuerlöscher eingesetzt werden muss.

Die Praxisübung mit vorangestelltem Theorieteil ist wie jeder Vortrag der Pantaenius Akademie für Wassersportclubs und –vereine kostenlos. Eine Anmeldung erfolgt am einfachsten per Email an akademie(at)pantaenius.com.