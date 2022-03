Leinen los nach Ostfriesland!

Das Internationale Tourenskippertreffen mit der 38. Sternfahrt „Kurs Nord“ legt vom 21. bis zum 24. Juli 2022 im Hafen von Leer an und wartet mit einem vollen Programm auf die teilnehmenden Skipper. Am Donnerstag, dem „Tag der Begegnung“ lädt die Sportbootvereinigung ihre angereisten Mitglieder zum SBV-Frühstück in den Kulturspeicher. Kindern und Jugendlichen, die sich ersten Mal dem Bootssport nähern wollen, bietet der LV Schleswig-Holstein mit seiner Aktion „Kids kommt ins Boot“ am Donnerstag die Möglichkeit, den Schlauchbootslalom kennen zu lernen. Abschließend begegnen sich dann die angereisten Skipper zum Eröffnungsabend mit Tanz und Musik im großen Festzelt.

Der freitägliche „Tag des Reviers“ lädt im Nebenprogramm von Leer maritim zu einer Exkursion ins Leda-Jümme-Revier ein. Mit dem Bus geht es dann nach Barßel und mit dem Schiff zurück nach Leer. Hierbei kann das einzigartige ostfriesische Wassersportrevier erkundet werden. Der Revierabend mit der Siegerehrung der 38. Sternfahrt „Kurs Nord“ rundet den zweiten Tag schließlich ab.