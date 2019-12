LMN Lädt zu Konvoi- und Wattenmeerfahrten

„Geführte Wattenmeerfahrten“

Für die Skipper, die ihre erste Fahrt mit eigenem Boot im Wattenmeer gerne in Begleitung ortskundiger Sportkameraden durchführen möchten, bietet der LMN zwei geführte Fahrten zwischen Wilhelmshaven und Bremerhaven an. Sie führen über zwei Wattenhochs, der Kaiserbalje und dem Mittelpriel.

wo/wann:

von WHV nach BRHV je nach Wetter am Mo. 17.08.2020 ca. 9.00 Uhr oder am Di. den 18.08. 2020 ca. 10.00 Uhr

von BRHV nach WHV je nach Wetter am Mo. 24.08.2020 ca. 13.30 Uhr oder am Di. den 25.08. 2020 ca. 14.00 Uhr

Kosten: 42,00 € pro Boot und Fahrt

„Sail-Konvoi 2020“ nach Bremerhaven

Die teilnehmenden Boote treffen sich in den Häfen Oldenburg, Bremen/Vegesack und Wilhelmshaven und fahren von dort aus gemeinsam in geführten Konvois nach Bremerhaven. Hier nehmen sie neben diversen Besonderheiten an der Einlaufparade der Großsegler teil sowie an der mehrere Tage dauernden eigentlichen Veranstaltung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und es besteht schon im Vorfeld ein sehr großes Interesse.

wann: von Sonntag, den 16.08.2020, 17.00 Uhr bis Montag, den 24.08.2020

wo: Start in Oldenburg, Bremen/Vegesack oder Wilhelmshaven, Ende der Veranstaltung in Bremerhaven.

Kosten: 50,00 €/Boot + 70,00 €/Person

www.lm-n.de