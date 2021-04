Masterplan Freizeitschifffahrt – DMYV unterstreicht seine Anforderungen

Oberstes Ziel des Bundes für neue Investitionen in die Infrastruktur müssen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Verkehrs auf dem Wasser haben. Dazu machte Helmut von Veen konkrete Vorschläge, was die zukünftige Infrastruktur betrifft.

So sollten vor allen Schleusen Anleger mit Sprechverbindung zur Schleusenzentrale vorhanden sein. An diesen Anlegern müsste das Übernachten auf dem Boot untersagt bleiben, während sie in ihrer Bauhöhe gleichermaßen für Motorboote, Ruderboote und Kanuten sicher zugänglich sein sollten.

Bei Anlegestellen in Ortschaften oder in der Nähe touristischer Ziele sollten die Wasserstraßenverwaltungen bei Genehmigungsverfahren Unterstützung leisten, so die Forderung des DMYV.

Auf freier Strecke sollten Anleger hingegen nur gebaut werden, wenn dies aus Sicherheitsgründen ratsam sei. Auch hier sollten Übernachtungen verboten sein. Sicher, komfortabel und umweltfreundlich können Skipper in den Clubhäfen übernachten, so betonte es der Deutsche Motoryachtverband. Gleichzeitig stellte er in Aussicht, bei seinen Mitgliedsvereinen für eine entsprechende Ausweitung der Gästeliegeplätze zu werben.