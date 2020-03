Neue Broschüre zum DMYV-Fahrtenwettbewerb

Die besten Fahrtensportlerinnen und Fahrtensportler der vergangenen Saison werden am 25. April in Berlin beim Tag des Breitensports geehrt. Wer sich schon auf diese Saison vorbereiten will, kann die neue Broschüre inklusive Teilnahmeformular unter dmyv.de/shop bestellen. Darin werden auch für alle Neueinsteiger/innen in den Fahrtensport die Teilnahmebedingungen und Wertungsregeln erläutert. Wer lediglich das aktuelle Teilnahmeformular für den Wettbewerb 2020 benötigt, kann dieses auf der Webseite des Deutschen Motoryachtverbandes herunter laden. Der DMYV freut sich auf zahlreiche Teilnehmer/innen und wünscht allen Skippern für die Saison 2020 Allzeit gute Fahrt.