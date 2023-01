Neuer Führerschein für gewerbliche Kleinschifffahrt erforderlich

Nachdem die Führerscheingrenze für den Betrieb von Wasserfahrzeugen mit Elektromotor von 11,03 auf 7,5 kW herabgesetzt wurde, droht das nächste Ungemach auf deutschen Wasserstraßen, auf denen derzeit die MS “Regulierungswut” mit Volldampf unterwegs zu sein scheint. Denn immer dann, wenn ein Fahrzeug nicht „zu Sport- oder Erholungszwecken“ bewegt wird, reicht der Sportbootführerschein als Befähigungsnachweis nicht mehr aus, darauf weist der Verband Deutscher Sportbootschulen e.V. in einer Pressemeldung hin.

Sofern das 60. Lebensjahr vollendet wurde, ist dem Antrag ein medizinisches Tauglichkeitszeugnis nach der Anlage 5 der Binnenschiffspersonalverordnung beizulegen. Das gerade erst umbenannte ärztliche Attest aus der Sportbootführerscheinverordnung wird hier nicht anerkannt. Arbeitgebern wird empfohlen, sich bezüglich der Kostenübernahme an den arbeitsmedizinischen Dienst zu wenden.

Prüfung zum Kleinschifferzeugnis

Ab dem 18. Januar 2024 oder wenn die gewerbliche Tätigkeit erst nach dem 17.01.2022 aufgenommen wurde, muss eine theoretische Prüfung für das Kleinschifferzeugnis abgelegt werden.

“Eine überstürzte Prüfung sollte allerdings vermieden werden”, so Katja Kleine Jäger, Geschäftsführerin des Verbandes Deutscher Sportbootschulen. Sie mahnt hierbei zur Besonnenheit und rät dazu, die nächste Verordnungsänderung, die im April 2023 zu erwarten ist, abzuwarten. Sie hat innerhalb des Verbandes die Arbeitsgruppe Kleinschifferzeugnis ins Leben gerufen, die im engen Austausch mit den Behörden steht und die Interessen der Sportbootschulen vertritt.

Der Verband Deutscher Sportbootschulen e.V. steht auf der Messe boot in Düsseldorf vom 21. – 29.01.2023 in der Halle 15 Stand C 21 für Fragen zum Kleinschifferzeugnis zur Verfügung.

Weitere Infos auch auf der Website der Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung des Bundes.

www.sportbootschulen.de