Kurswechsel bei Nebenwasserstraßen

So konnte das Anforderungspapier an das Bundesverkehrsministerium – das Lisa Carstensen vom DOSB für die Bündnispartner an Staatssekretär Enak Ferlemann überreichte – im neuen Licht gesehen werden.

Zentrale Forderungen dieses Papiers werden in naher Zukunft Realität werden. In der Ressortabstimmung ist eine Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes vorgesehen, durch die der Bund auch zukünftig für die Nebenwasserstraßen in der Form zuständig sein soll, dass die Freizeitschifffahrt und der Natur-und Umweltschutz an diesen Gewässern zum Aufgabenbereich der Bundeswasserstraßenverwaltung gehören sollen.