SBV-App startet

Pilotprojekt ist der ab der Neueröffnung der Otterndorfer Schleuse zur Saison 2022 wieder befahrbare Hadelner Kanal in Niedersachsen. Das Inkasso für die Schleusen- und Bereisungsgebühren übernimmt der DMYV. Über die „eCard“ können sich Mitglieder der DMYV-Vereine direkt ausweisen und befahren den Kanal gebührenfrei. Weiterhin können z.B. Flottillen-Fahrer sich direkt über die App miteinander vernetzten und in einem geschlossenen Kreis das Smartphone quasi als „Funksprechgerät“ für die interne Abstimmung nutzen. Mittelfristig ist es geplant über die App auch den Zugang für digitale, kostenpflichtige Inhalte auf der Website www.motorbootonline.de für die Mitglieder der SBV kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Auch das Reservieren und Buchen von Liegeplätzen in angeschlossenen Häfen und weitere Funktionen im Zusammenhang mit der Hafenverwaltung sind geplant.

Selbstverständlich kann eine SBV Mitgliedschaft auch direkt in der App schnell und bequem beantragt werden. So soll die App ein übersichtliches, bequemes und nicht zuletzt exklusives Tool sein, dass den Mitgliedern in den DMYV-Vereinen zahlreiche Vorteile, Vereinfachungen und Vergünstigungen bietet. Die Up2Boat App mit der „DMYV eCard“ und der „SBV eCard“ ist über den Apple App-Store und Google Play-Store kostenlos zum Download verfügbar.