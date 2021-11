SBV unterstützt „Alte Liebe“-Projekt

Der 1. Vorstand der SBV, Sven Greif, überreichte einen Scheck an Clara Böckenhoff, die mit ihrem Azubi-Partner Paul Winter und ihrem gemeinsamen Projekt „Alte Liebe“ derzeit Furore machen. Die beiden angehenden Bootsbauer/innen restaurieren eine alte H-Jolle in mühseliger Handarbeit in ihrer Heimwerft in Friedrichshafen und möchten dann mit dem fertigen Boot durchs deutsche Binnenrevier bis zu ihrer Bootsbauschule im hohen Norden fahren.

Der Vorstand der Sportbootvereinigung war sofort Feuer und Flamme für dieses Projekt und entschloss sich dazu, die beiden Lehrlinge finanziell zu unterstützen. Clara Böckenhoff nahm den Scheck in Berlin mit großer Freude entgegen und versicherte, dass die gestifteten 750,00 Euro dem alten Boot zu neuem Glanz verhelfen werden.

Sven Greif überreicht der angehenden Bootsbauerin (mitte) Clara Böckenhoff gemeinsam mit Nadine Hägermann vom Hauptamt einen Scheck für das Projekt „Alte Liebe“ (Foto: SBV)